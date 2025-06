Rubano una cassetta delle offerte centenaria | il mobiletto usato come tavolino in casa

Qualche giorno dopo il furto nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico a Caravaggio, la comunità può tirare un sospiro di sollievo: i responsabili sono stati identificati, denunciati e il prezioso manufatto è stato restituito. La vicenda evidenzia come la solidarietà e l'attenzione alla storia locale possano fare la differenza nel preservare il patrimonio culturale. La vicenda si conclude con una lezione importante sulla tutela del nostro passato.

Caravaggio. Avevano rubato una cassetta delle offerte in legno di cento anni dalla chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico a Caravaggio. Sono stati identificati, denunciati e il manufatto è stato restituito alla parrocchia. Il furto risale al pomeriggio dello scorso 20 maggio. A sparire dalla chiesa parrocchiale è stata una cassetta per le offerte in legno risalente a circa un secolo fa: all'interno, solo pochi euro. Alcuni giorni dopo, l'8 giugno, il parroco, monsignor Giansante Fusar Imperatore, si è recato dalle autorità per sporgere denuncia. Le indagini condotte attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza comunale hanno portato all'individuazione di due uomini, ripresi mentre si allontanavano dal luogo di culto trasportando il mobiletto in legno nascosto da un telo nero.

