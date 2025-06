Ruba nello chalet preso 28enne

Un gesto audace e sconsiderato scuote il tranquillo lungomare di Civitanova Marche. La notte tra 10 e 11 giugno, un 28enne marocchino ha sfondato la vetrata di uno chalet, rubando soldi e gioielli custoditi nel registratore di cassa. L’intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto e alla decisione di espulsione del giovane, confermando ancora una volta l’importanza della sicurezza e della legalità per tutta la comunità .

Civitanova Marche, 11 giugno 2025 – Spacca la vetrata di uno chalet sul lungomare, fa irruzione all’interno e ruba soldi e due gioielli in oro, che erano custoditi nel registratore di cassa. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un 28enne marocchino, Bulila Riad, irregolare in Italia e giĂ noto alle forze dell’ordine. Ieri il ragazzo ha patteggiato e ora sarĂ espulso. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 2. Nel mirino del marocchino è finito il ristorante e stabilimento balneare Galileo, sul lungomare nord. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova stavano perlustrando la zona, nel corso di un controllo di vigilanza che era stato disposto proprio a tutela di locali e chalet, che erano stati presi di mira nelle settimane passate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba nello chalet, preso 28enne

