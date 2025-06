Ruba 1.600 euro di vestiti da un negozio di Fidenza poi scappa | 34enne bloccato

Una vicenda che ha scosso il centro di Fidenza: un 34enne dell’est Europa è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato 1600 euro in abbigliamento di alta moda. La sua fuga è durata poco, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che l’hanno prontamente bloccato. Un episodio che sottolinea come la sicurezza sia una priorità, e che ogni azione rischiosa può essere fermata sul nascere.

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 34enne dell'est Europa ritenuto, a seguito di accertamenti e verifiche, il presunto responsabile del furto di capi d'abbigliamento griffati all'interno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ruba 1.600 euro di vestiti da un negozio di Fidenza, poi scappa: 34enne bloccato

Su questo argomento da altre fonti

Ruba 1.600 euro di vestiti da un negozio di Fidenza, poi scappa: 34enne bloccato.

Altavilla Vicentina, ruba un trapano da 420 euro: 34enne arrestato in flagranza - era in possesso di un trapano tassellatore, del valore di 420 euro e di due paia di forbici utilizzate per rimuovere la placca antifurto.

Fanno man bassa di profumi e vestiti griffati a Fidenza: arrestate due donne - Hanno rubato profumi e capi di abbigliamento griffati in cinque negozi del polo commerciale di Fidenza.