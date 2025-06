RSL il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | norme individuazione e competenze Aggiornato

La sicurezza nelle scuole è una priorità imprescindibile: non solo tutela il benessere di studenti e personale, ma garantisce un ambiente di apprendimento sereno e produttivo. Il RSL, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo chiave in questo contesto, assicurando il rispetto delle norme e promuovendo la cultura della prevenzione. Scopri come le sue competenze aggiornate contribuiscono a rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

La sicurezza all'interno delle istituzioni scolastiche assume una importanza di primo ordine per un duplice aspetto: sia per il fatto che la scuola è un luogo di lavoro complesso, al quale dunque si applica il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Testo unico per la sicurezza sul lavoro", sia per la sua valenza educativo-didattica

