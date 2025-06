Rrahmani sirene dall' Arabia | il Napoli ha già pronto il sostituto| Arriva dal Chelsea | ecco chi è

Il mercato del Napoli si anima con continui colpi di scena e voci di mercato che infiammano i tifosi. Mentre si sognano stelle offensive, la dirigenza lavora sottotraccia per garantire solidità e continuità . Al centro delle attenzioni c’è Amir Rrahmani, il difensore kosovaro che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe presto essere tentato dall’Arabia. Ma chi sarebbe il suo possibile sostituto? Ecco le ultime novità che potrebbero cambiare gli scenari della difesa azzurra.

Il mercato del Napoli non si ferma mai. Mentre i tifosi sognano i grandi colpi in attacco, la dirigenza lavora sotto traccia per non farsi trovare impreparata di fronte a possibili partenze. E il nome più caldo, in questo momento, è quello di Amir Rrahmani. Sul difensore kosovaro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbero accese le "sirene dall'Arabia". Una tentazione che potrebbe cambiare gli scenari della difesa di Antonio Conte. Ma il club azzurro, come da tradizione, ha già tracciato il piano per l'eventuale sostituzione, e la pista porta direttamente a Londra, sponda Chelsea. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Rrahmani, sirene dall'Arabia: il Napoli ha già pronto il sostituto| Arriva dal Chelsea: ecco chi è

