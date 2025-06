Rrahmani in Arabia il Napoli non è impreparato | l’obiettivo

Il calciomercato del Napoli si anima tra entrate e uscite, dimostrando una strategia ben pianificata per consolidare il roster. La squadra, pronta a rafforzarsi, valuta attentamente anche i possibili addii di alcuni pilastri, tra cui un protagonista indiscusso. La dirigenza azzurra monitora con attenzione ogni mossa, consapevole che il mercato estivo può riservare sorprese fondamentali per il futuro della squadra. La Gazzetta dello Sport analizza tutte le possibili evoluzioni.

Non solo operazioni in entrata: il Napoli osserva con attenzione anche le possibili uscite. Diversi giocatori, infatti, potrebbero lasciare la squadra nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il futuro di un autentico pilastro del Napoli è oggetto di valutazione. La dirigenza azzurra monitora con attenzione possibili movimenti in uscita e si prepara ad intervenire sul mercato per eventuali sostituzioni. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport. Rrahmani tentato dall'Arabia, il Napoli si cautela. Tra i nomi in uscita spicca quello di Amir Rrahmani, che avrebbe attirato l'attenzione di alcuni club dell' Arabia Saudita, pronti a mettere sul piatto un contratto particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico.

