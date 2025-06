Rosso Visciola a Sezze un evento che unisce sapori arte e tradizione

che celebra la sua tradizione millenaria attraverso sapori autentici, arte e cultura. Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nelle passioni di un territorio unico, dove ogni assaggio racconta un passato ricco di fascino. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa festa dedicata alla visciola, simbolo di identità e orgoglio locale. Scopri come vivere al meglio questo evento straordinario!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento nel cuore di Sezze, tra degustazioni, spettacoli e cultura, per rendere omaggio a un prodotto che racconta il territorio: la visciola. È questo il cuore pulsante de “Il Cibo nella Terra del Mito 2025”, in programma sabato 14 giugno, e promosso dal Comune di Sezze. Un frutto, una storia: la visciola regina della festa. Simbolo identitario di Sezze e dei Monti Lepini, la visciola sarà al centro di una narrazione diffusa fatta di sapori, dimostrazioni, laboratori e percorsi tematici. Un vero e proprio fil rouge tra stand gastronomici e attività culturali, sotto il titolo evocativo di “Rosso Viscíola”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - “Rosso Visciola”, a Sezze un evento che unisce sapori, arte e tradizione

In questa notizia si parla di: visciola - sezze - evento - rosso

A Sezze torna Rosso Visciola – Il Cibo della Terra del Mito - A Sezze, il ritorno di Rosso Visciola celebra la ricchezza enogastronomica e culturale della terra del mito.

Così Sezze celebra la tradizione enogastronomica Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sezze celebra il frutto identitario: c’è “Rosso Visciola”; A Sezze torna Il Cibo nella Terra del Mito - Rosso Visciola; .

Sezze celebra la visciola con un evento tra sapori, arte e tradizione nel cuore dei monti lepini - a sezze una festa celebra la visciola con degustazioni, spettacoli e iniziative culturali nelle vie storiche, coinvolgendo il comprensorio lepino e valorizzando tradizioni enogastronomiche locali ...

Tra un bicchiere di visciola e una fetta di "ciambellò" Offagna è pronta a fare festa - Sabato 7 giugno: ore 15 – apertura in piazza del Comune con intrattenimenti musicali e degustazioni a base di visciole; ore 21 – concerto a cura di Silvia Luzi, Simone ...