Rosaspina tra passato e futuro nel singolo Estranei a metà

Rosaspina torna con "Estranei a metà", un singolo che svela il delicato equilibrio tra passato e futuro, radici e speranza. Un viaggio musicale che mette in musica il vuoto e la voglia di rinascere, tra ricordi e sogni ancora da realizzare. In questo secondo capitolo, l’artista ci invita a riflettere sul potere del ritorno e sulla forza di reinventarsi. La sua musica, tra emozione e innovazione, ci accompagna verso un domani tutto da scoprire.

Il ritorno di un cantautore che mette in musica il vuoto delle radici e la speranza del ritorno. C’è un momento nella vita in cui si torna indietro — non per nostalgia, ma per capire se qualcosa può ancora essere salvato. È esattamente lì che ci porta Rosaspina con Estranei a metà, il nuovo singolo che segna il secondo capitolo del suo nuovo percorso musicale. Dopo Sole, Rosaspina continua a esplorare un pop elettronico dal respiro internazionale, contaminato da influenze hip hop à la Kanye West e da una vocalità che non rinuncia mai a quella venatura RnB ormai diventata cifra stilistica. Ma se la forma è contemporanea e stratificata, il contenuto ha radici profonde. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu