Rosario va in pensione | il collega Gianni Caria dedica un libro al giudice-beato Livatino

Se Rosario Livatino non fosse stato ucciso, cosa sarebbe successo? Si sarebbe sposato, avrebbe avuto una casa a Roma, forse dei figli. Sarebbe andato in pensione, magari dopo aver continuato a combattere in silenzio per la giustizia. È questo lo scenario alternativo - insieme malinconico, umano e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it