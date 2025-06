Romano rimarca | Inter su Bonny e Leoni! Attenzione alle contropartite

Fabrizio Romano, sottolineando l’attenzione dell’Inter alle contropartite, evidenzia come le trattative con il Parma su Bonny e Leoni siano in fase di approfondimento. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si accederà a una vera svolta, con entrambe le parti attente a non sottovalutare i dettagli fondamentali per un accordo vantaggioso. Restate sintonizzati: le novità potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

L'Inter e il Parma si sono incontrate, nella giornata di ieri 11 giugno, per discutere di varie situazioni di mercato di interesse comune: Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni al centro delle conversazioni, come riferito da Fabrizio Romano. LA SITUAZIONE – I rappresentanti dell'Inter hanno incontrato le proprie controparti del Parma per dialogare su vari dossier di mercato che potrebbero scaldarsi nelle prossime settimane. Ad esprimersi sul punto è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ne ha parlato in questi termini sul suo canale Youtube: « Hanno parlato di diversi giocatori, soprattutto di Bonny: il francese resta un obiettivo di mercato dei nerazzurri, oltre che del Napoli.

Da come parla romano l'Inter punta su entrambi Hojlund e Bonny Pure Leoni anche se é prematuro parlare di trattative l'Inter si é piazzata gettando le basi ribadendo l'interesse forte Partecipa alla discussione

"Inter e Parma hanno parlato di diversi giocatori soprattutto Bonny per l'Inter é in cima alla lista insieme ad Hojlund. per chiudere ci vorrà pazienza Interesse ribadito anche per Leoni, #inter su entrambi ha gettato le basi (anche con eventuali contropartite)" Fab Partecipa alla discussione

