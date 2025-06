Romania-Montenegro U19 | dove vederla e orario

Se sei un appassionato di calcio giovanile, non puoi perderti la sfida tra Romania e Montenegro U19, in programma all’Arena Nationala di Bucarest. Con un match che promette emozioni e talento, scopri orario e modalità di visione di questa importante fase a gironi degli Europei under 19. Preparati a vivere ogni attimo di questa avvincente sfida, che ti terrà col fiato sospeso fino al fischio finale.

All’Arena Nationala pole andrà in scena la sfida tra Romania-Montenegro U19: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All’Arena Nationala di Bucarest, Romania-Montenegro U19 si affrontano nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Romania-Montenegro U19 si gioca venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17:00. La partita sarà trasmessa in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Romania-Montenegro U19: dove vederla e orario

montenegro - romania - orario - vederla

