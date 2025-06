roman abramovich ex proprietario del chelsea rivela il desiderio di tornare

Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea, rivela il suo desiderio di tornare a guidare il club che ha tanto amato. Dopo l'acquisto da parte di Todd Boehly nel 2022, i Blues hanno vissuto un periodo intenso di investimenti e cambi di gestione. Ora, con la vittoria in Conference League, il futuro del Chelsea si fa ancora piĂą incerto e affascinante. Ma cosa riserverĂ il destino per Abramovich e i suoi cari Blues?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L'ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich afferma di voler tornare al club un giorno. I blues sono stati acquistati apertamente dal Blueco di Todd Boehly nel 2022 e da allora hanno speso oltre 1 miliardo di sterline per trasferimenti, oltre a vedere i regni manageriali scambiare mani in quattro diverse occasioni. I vincitori dei trofei in Conference League in questa stagione, il Chelsea è ora pronto per la loro prima stagione in Champions League dal 202223 e le cose sono cambiate drasticamente negli ultimi anni per la metĂ blu di Londra.