Roma Zalewski verso la permanenza all’Inter | le cifre del riscatto

Nel cuore di Roma, la stagione si infiamma tra trattative di mercato e strategie per rinforzare la rosa. Zalewski, protagonista di questo calciomercato, si trova al centro di un mini intrigo: il suo futuro all’Inter potrebbe essere scritto dai numeri del riscatto. Con obiettivi chiari e un allenatore desideroso di concretezza, la Roma lavora intensamente per mantenere il passo e ambire a traguardi importanti sia in Serie A che in Europa League.

Tra acquisti di rilievo e cessioni inevitabili, la Roma inizia a lavorare con insistenza sul calciomercato. L'obiettivo dei giallorossi è quello di costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, in grado di rendere sia in Serie A che in Europa League. Il neo allenatore Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno di rassicurazioni e, per effettuare colpi in entrata, servirebbe prima piazzare gli esuberi, quegli elementi che non rientrerebbero nel progetto. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi potrebbe ricavare un gruzzoletto notevole dai giocatori prestati. Uno di questi è partito lo scorso gennaio e si è messo in mostra tra le fila dell'Inter.

Zalewski-Inter, tutto fatto: a giugno sarà riscatto, quando guadagna la Roma - Nicola Zalewski è pronto a conquistare l'Inter, con il riscatto fissato a giugno. Dopo un inizio riservato, l'esterno polacco ha impressionato durante il suo periodo ad Appiano Gentile, guadagnandosi la fiducia del club nerazzurro.

Il futuro di Nicola Zalewski all'Inter è tornato in bilico dopo le ultime vicissitudini legate al cambio di guida tecnica dei nerazzurri. L'esterno italo-polacco di proprietà della Roma si trova all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milion

Roma, Zalewski verrà riscattato dall'Inter: operazione da 6 milioni. Anche Paredes a un passo dall'addio - Il mercato della Roma si inizia a scaldare, almeno per quanto riguarda il fronte delle uscite.

Zalewski verso il Mondiale per club: l'Inter a un passo dal riscatto - Il club nerazzurro intende mantenere l'impegno preso con il giocatore, che ha dato priorità al club nerazzurro ribadendo, in più occasioni, il suo desiderio ...