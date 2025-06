Roma vicino l'accordo per il rinnovo di Svilar | i dettagli

Roma vicino all’accordo per il rinnovo di Svilar: una notizia che fa sognare i tifosi giallorossi. Dopo un’esperienza da protagonista, il giovane portiere si appresta a rinnovare il suo contratto, consolidando ulteriormente il suo ruolo chiave nello scacchiere romanista. Questa decisione riflette la fiducia del club nel talento e nella crescita di Svilar, promettendo una stagione ancora più entusiasmante. La buona notizia è ormai ufficiale: il futuro tra le mura della Roma è più luminoso che mai.

Ottime notizie in casa Roma: si avvicina il rinnovo di Mile Svilar. Il portiere, assoluto protagonista della stagione giallorosso e miglior portiere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: roma - rinnovo - svilar - vicino

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Svilar, rinnovo con la Roma a un passo Non andrà al Milan Svilar. E' vicino al rinnovo con la Roma: i giallorossi hanno offerto 3M più 1 di bonus, la richiesta iniziale era di 4M. Serve un piccolo sforzo in più (Redazione Di Marzio - Corriere) Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Svilar, il rinnovo con la Roma è più vicino: gli aggiornamenti; Roma, vicino il rinnovo di Svilar: accordo in dirittura per blindare il portiere giallorosso | Calciomercato; Roma, si avvicina il rinnovo di Svilar.

Roma, vicino il rinnovo di Svilar: le cifre - Il portiere è ad un passo dal continuare la propria avventura in giallorosso.

Calciomercato Roma News/ Giay in e Paredes out, rinnovo più vicino per Svilar (11 giugno 2025) - Calciomercato Roma news: tutte le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano i movimenti della finestra estiva.

Roma, novità Svilar: i dettagli - Saverio Fattori Dopo aver scoperto il futuro di Ranieri con l’ex allenatore giallorosso ad aver rinunciato alla panchi ...