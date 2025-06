Roma tragedia alla stazione Termini | giovane si lancia sotto un treno

Una tragedia sconvolge Roma: nella serata di lunedì 9 giugno, un giovane si è tolto la vita gettandosi sotto un treno alla stazione Termini, lasciando senza parole cittadini e pendolari. Un gesto drammatico che solleva ancora una volta il problema della salute mentale e dell’emergenza sociale. La città si interroga sulle cause e sui modi per prevenire simili tragedie, affinché nessuno si senta mai solo.

Un drammatico episodio ha scosso la città di Roma nella serata di lunedì 9 giugno. Poco dopo le 22, un giovane si è gettato volontariamente sui binari della linea B della metropolitana, proprio all'arrivo di un convoglio diretto verso Rebibbia. L'impatto con il treno è stato immediato e purtroppo fatale: il giovane è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, il macchinista ha visto il ragazzo all'ultimo momento e non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Le forze dell'ordine e la Polizia Scientifica sono intervenute per effettuare i rilievi necessari.