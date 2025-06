Roma Saelemaekers non tramonta | il Milan fissa il prezzo

trattative con il Milan per Saelemaekers, il quale non intende lasciare il club senza una strategia ben definita. La corsa al talento belga si fa sempre più intensa, mentre i rossoneri fissano un prezzo che la Roma valuta attentamente per rafforzare il proprio progetto. In questo scenario di mercato, il futuro di Saelemaekers potrebbe essere la chiave per entrambe le società , aprendo nuovi orizzonti nella sessione estiva.

L’estate sta entrando nel vivo e, con questa, anche la sessione di calciomercato. La Roma è consapevole di trovarsi di fronte ad una finestra di trattative estremamente delicata, con l’idea di rimpolpare un organico già di per sé ben fornito. I giallorossi vogliono regalare al neo allenatore Gian Piero Gasperini una rosa completa in ogni reparto, per competere sia in Italia che in Europa. Il focus del direttore Florent Ghisolfi andrebbe alle corsie esterne, tanto care al coach di Grugliasco. Se a sinistra ci sarebbe da fare i conti con il rebus legato ad Angelino, dall’altro lato andrebbe effettuato un acquisto di rilievo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Saelemaekers non tramonta: il Milan fissa il prezzo

