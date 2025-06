Roma rimandato il trasferimento di Angelino all’Al Hilal | il retroscena

La trattativa tra Roma e Al-Hilal sembrava ormai in dirittura d’arrivo, con un’offerta da circa 25 milioni di euro pronta a concretizzarsi. Tuttavia, un imprevisto ha bruscamente bloccato tutto, lasciando i tifosi giallorossi in attesa di sviluppi futuri. La frenata improvvisa rischia di compromettere non solo il trasferimento ma anche le strategie di mercato della squadra. Resta da scoprire se questa pausa sarà solo temporanea o se segnerà una battuta d’arresto definitiva.

Sembrava una trattativa lampo, quasi fatta, ma l’affare tra Angelino e l’Al-Hilal si è improvvisamente arenato. La Roma, che contava di incassare circa 25 milioni di euro complessivi tra cartellino e bonus, dovrà ora attendere gli sviluppi e sperare che la pista non si raffreddi definitivamente. La frenata improvvisa ha infatti impedito la chiusura prima della deadline FIFA per consegnare la lista dei convocati al Mondiale per Club, tagliando così fuori il terzino spagnolo dal torneo con la squadra di Riyad. L’ultimo tentativo per Theo Hernandez: il retroscena. A bloccare tutto, come spesso accade, sono stati i soldi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rimandato il trasferimento di Angelino all’Al Hilal: il retroscena

In questa notizia si parla di: roma - angelino - hilal - rimandato

Roma, caccia al vice Angelino: spunta l’idea Gosens - La Roma è già proiettata verso il futuro, con un occhio attento al calciomercato estivo, nonostante la stagione si sia appena chiusa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, Angelino non parte: l'affare con l'Al-Hilal è rimandato, cosa è successo; Speciale Calciomercato, Daniele Trecca: ''Angelino? Affare rimandato, l'interesse dell'Al Hilal rimane vivo''; Angeliño non parte: l’affare è rimandato.

Roma, Angelino non parte: l'affare con l'Al-Hilal è rimandato, cosa è successo - La trattativa che inizialmente sembrava essere lampo e in via di definizione alla fine ha rallentato talmente tanto da non chiudersi nei tempi pr ...