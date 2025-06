Roma Primavera Falsini in bilico | Galloppa per sostituirlo

La Roma Primavera vive un momento di grande incertezza, tra ambizioni di successo e sfide da superare. Con il futuro ancora da definire, il club si prepara a una stagione cruciale che potrebbe segnare il rilancio delle giovani promesse giallorosse. Le decisioni prese oggi plasmeranno non solo il settore giovanile, ma anche l’intera filosofia di crescita della Roma. È tempo di scrivere il prossimo capitolo, perché il domani si costruisce adesso.

Le azioni di campo ed i club da ogni angolo d’Europa dovranno delineare il loro futuro. Questo discorso non riguarda solo le prime squadre, ma anche i settori giovanili. La Roma Primavera si è lasciata alle spalle un’annata a due facce. Se da un lato c’è un campionato disputato ad alto livello e concluso al primo posto in classifica, dall’altro c’è una fase playoff deludente, con l’eliminazione in semifinale con la Fiorentina e lo Scudetto sfumato. I giallorossi hanno dimostrato si di poter competere ad alti livelli ma, al tempo stesso, di dover compiere un ulteriore step di crescita. E questo definitivo salto di qualità potrebbe arrivare grazie ad un nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini in bilico: Galloppa per sostituirlo

