Roma prende forma il calendario estivo | in programma due amichevoli con Lens e Kaiserslautern

Proprio Sir Claudio è stato un protagonista indiscusso di questa stagione da record, lasciando il segno con la sua esperienza e determinazione. Ora, con il nuovo staff tecnico e un calendario estivo che si preannuncia ricco di impegni, la Roma guarda al futuro con entusiasmo e ambizione. Tra amichevoli contro Lens e Kaiserslautern, i tifosi sognano in grande: la strada verso la riqualificazione europea è più vicina che mai.

Nonostante la stagione sia da poco terminata, continua ad esserci fermento in casa Roma, con questi primi giorni di giugno che sono stati molto importanti per il futuro. In primis è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Gian Piero Gasperini, che avrà il compito di guidare i giallorossi per provare a riportarli in Champions League, obiettivo solamente sfiorato da Ranieri dopo una lunga e clamorosa rimonta. Proprio Sir Claudio è stato protagonista anche nelle ultime ore, dove ha annunciato di non accettare la proposta dell'Italia e di restare come consulente della famiglia Friedkin. L'ex allenatore giallorosso continuerà dunque a lavorare a tempo pieno per la Roma, progettando il futuro ed il calciomercato insieme a Gasperini per arrivare preparati sia soprattutto per l'inizio del prossimo campionato ma anche per l'inizio della preparazione estiva.