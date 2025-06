Roma Pisilli | Poter sudare per questa maglia è indescrivibile

Roma Pisilli, il talento cresciuto nel vivaio giallorosso, sta stupendo tutti con la sua grinta e determinazione. La passione che mette in campo è palpabile, e l'amore per questa maglia si sente ad ogni tratto. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi, Pisilli si prepara a scrivere pagine ancora più importanti della storia romanista. Queste le sue parole, che svelano il suo forte legame con i colori della Roma e la voglia di crescere ancora.

Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn, in cui ha parlato del suo rapporto con i capitolini. Queste le sue parole: " Il giorno dell'esordio è stata un'emozione fortissima, mettere piede all'Olimpico è sempre qualcosa di stupendo. La maggior parte dei miei amici è romanista ed è stato incredibile, mi hanno scritto che non credevano fossi entrato in campo".

