Roma | passi in avanti per il rinnovo di Svilar Dybala pronto a rifirmare

Dopo il tumulto delle ultime ore, Trigoria si prepara a sorridere: Dybala pronto a rinnovare e Svilar che fa un passo avanti. La Roma respira di nuovo, con notizie che alimentano l’entusiasmo dei tifosi e aprono nuove prospettive per il futuro. La società sembra aver trovato il giusto equilibrio, garantendo continuità e speranza. E ora, tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Roma 11 giugno 2025 - Ieri è stata la giornata del grande rifiuto, oggi il sereno torna su Trigoria e all'orizzonte due buone notizie per il futuro della Roma sembrano pronte ad essere comunicate. La scorse 24 ore sono state caratterizzate infatti dalla notizia di Claudio Ranieri di rifiutare l'offerta di allenare la Nazionale. Gabriele Gravina aveva posto grande fiducia sul sì dell'allenatore del Testaccio, ma a sorpresa l'ex tecnico giallorosso ha declinato, lasciando così vacante il ruolo di CT. Ora per la Figc l'arduo compito di trovare l'erede di Spalletti, visto il rifiuto del romano e un Pioli sempre più vicino alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma: passi in avanti per il rinnovo di Svilar, Dybala pronto a rifirmare

