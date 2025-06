Roma Paredes protagonista con l’Argentina | nuovo contatto con il Boca Juniors

Roma Paredes protagonista con l’Argentina: un nuovo contatto con il Boca Juniors potrebbe rivoluzionare la mediana giallorossa. La strategia estiva della Roma, ispirata a Gasperini, mira a creare una squadra ad immagine e somiglianza del tecnico, puntando sui profili giusti per rinvigorire il centrocampo. Tra entrate ed uscite, Leandro Paredes si prepara a scrivere il suo futuro: le ultime indiscrezioni indicano un possibile addio, aprendo nuovi scenari per Trigoria.

Creare una rosa ad immagine e somiglianza di Gasperini sarà il grande obiettivo della Roma per questa estate, con la necessità di portare a Trigoria i giocatori giusti per soddisfare le esigenze del neo tecnico. Tra i reparti a cui bisognerà mettere mano c'è anche quello di centrocampo, dove oltre alle possibili entrate ci sarà da capire anche chi saluterà la Capitale. Un possibile partente è Leandro Paredes, del cui futuro ormai se ne parla da diversi mesi, soprattutto visto il pressing del Boca Juniors, che starebbe continuando a spingere per riportarlo in patria. Il centrocampista argentino ha vissuto una stagione altalenante, dove ha alternato prestazioni importanti ad altre meno convincenti che lo hanno costretto spesso a sedersi in panchina.