Roma non perdona al bagno c' è la coca buona Chi sono i pusher ultras e come si spaccia in curva sud

Roma non perdona. Nel bagno C 232, i dettagli di un mondo sotterraneo emergono tra foto, dialoghi e intercettazioni, rivelando la rete di pusher ultras e il loro modo di spacciare in curva sud. Quasi 400 cessioni di cocaina documentate raccontano un vero e proprio spaccato di un affare clandestino che si svolge sotto gli occhi di tutti, tra momenti di tensione e consapevolezza. Un approfondimento che svela un lato oscuro del tifo giallorosso.

Ci sono decine e decine di foto. Di dialoghi. Momenti e voci captate, intercettate, che raccontano uno spaccato, un giro d'affari. Quasi 400 cessioni di cocaina documentate nei bagni del settore caldo del tifo della Roma, quello della curva sud dello stadio Olimpico. All'altezza degli ingressi 20. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Roma non perdona, al bagno c'è la coca buona". Chi sono i pusher ultras e come si spaccia in curva sud

In questa notizia si parla di: roma - sono - perdona - bagno

Atalanta Roma 2-1: I nerazzurri sono matematicamente in Champions League - Al Gewiss Stadium, l'Atalanta affronta la Roma nella 36ª giornata di Serie A, con i nerazzurri già matematicamente qualificati per la Champions League.

Spaccio in curva Sud con affari sporchi: “#Roma non perdona, vieni al bagno c’è la coca buona”. La Digos scopre 370 cessioni riprese dalle telecamere in 14 partite. Da commando ultra’ a cosca. Partecipa alla discussione

Ha partorito nel bagno dell'abitazione di alcuni amici, e poi, secondo l'accusa, ha gettato il neonato, ancora vivo, nello scarico del water. Il terribile infanticidio si è consumato a ottobre alle porte di Roma, e la donna, una 29enne di origini nigeriane, è stata arre Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma non perdona, al bagno c'è la coca buona. Chi sono i pusher ultras e come si spaccia in curva sud; Spaccio in curva Sud, gli affari degli ultrà: “Roma non perdona, vieni al bagno c’è la coca buona”; Spaccio in Curva Sud, gli ultras del Gruppo Quadraro: Vieni al bagno che c’è la coca buona.

Spaccio in curva Sud, gli affari degli ultrà: “Roma non perdona, vieni al bagno c’è la coca buona” - Al vertice, secondo gli inquirenti, ci sono i leader del Gruppo Quadraro.

Cinque fratellini intossicati dopo il bagno in piscina a Roma: uno rischia danni neurologici. Le grida: “Mamma, l'acqua sta diventando gialla” - Il responsabile: “C’era poca pressione, in un attimo dalle bocchette è uscito solo cloro”.