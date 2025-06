Roma manifestazione ‘Verità e Giustizia per 200mila italiani’

Il cuore pulsante di Roma si è acceso il 9 giugno, quando decine di migliaia di italiani hanno invaso le strade per richiedere verità e giustizia. La manifestazione “Verità e Giustizia per 200mila Italiani” ha acceso un faro su un doloroso silenzio, chiedendo risposte su vittime di omicidi di stato. Una giornata che rimarrà impressa come un forte grido di legalità e memoria.

