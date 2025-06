Roma madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj | primi esami tossicologici negativi

Un tragico enigma avvolge Villa Pamphili a Roma, dove madre e figlia di soli 30 anni e 6 mesi sono state trovate senza vita. I primi esami tossicologici escludono l’uso delle sostanze più comuni, ma le indagini proseguono per svelare la causa di questa perdita improvvisa. La comunità è in attesa di risposte, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per fare luce su questa oscura vicenda.

Continuano le indagini per identificare i due cadaveri, una donna di circa 30 anni e la figlia di 6 mesi, trovati nei giorni scorsi a Villa Pamphilj a Roma. Dai primi risultati delle analisi tossicologiche è emerso che la donna non faceva uso di sostanze stupefacenti, almeno delle droghe più comuni come l'eroina. Le verifiche proseguiranno ora con esami più approfonditi per controllare l'eventuale presenza nel corpo di altri tipi di droghe, anche quelle sintetiche. Intanto, gli inquirenti hanno inviato le sue impronte digitali e il profilo Dna anche alle banche dati estere nel tentativo di identificarla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj: primi esami tossicologici negativi

Erano madre e figlia la donna e la neonata ritrovate senza vita a Villa Pamphilj, a Roma. Dopo la conferma arrivata dal test del dna, gli investigatori sono al lavoro per risalire alla loro identità.

