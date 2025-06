Roma gita fuori porta a Caprarola | imperdibile visita di Palazzo Farnese e dei suoi giardini

Il luogo più iconico di Caprarola è senza dubbio il maestoso Palazzo Farnese, un capolavoro rinascimentale adornato da affreschi, sale sontuose e una vista mozzafiato sui Giardini di Palazzo. Questa gita fuori porta da Roma vi regalerà un’immersione nella storia, nell’arte e nella natura, tra tesori nascosti e atmosfere d’altri tempi. Preparatevi a scoprire un angolo di Italia che incanta ad ogni passo.

