Roma Emini Gercaliu altra paziente di Josè Lizàrraga Picciotti | Io viva per miracolo dopo sua liposuzione causa vinta ma lui nullatenente

Roma, un caso che scuote la città: una donna di 46 anni albanese, sopravvissuta per miracolo dopo una liposuzione eseguita da un falso chirurgo nel 2006. La sua testimonianza evidenzia gravi irregolarità e abusi, mentre Picciotti, protagonista dell'inchiesta, si trova al centro di accuse che mettono in discussione la sicurezza dei pazienti. Un episodio inquietante che solleva ancora una volta il problema della regolamentazione nel settore estetico.

Dopo una liposuzione effettuata dal finto chirurgo nel 2006, la donna 46enne albanese ha dichiarato di essere viva per miracolo e che Picciotti “non voleva portarla in ospedale” Non è la prima volta che Josè Lizàrraga Picciotti, il finto chirurgo estetico al centro dell’inchiesta per la morte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it