Una tragedia scuote Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, perde la vita dopo un intervento di liposuzione in una clinica abusiva. La vicenda solleva interrogativi sul personale dell’ambulanza privata intervenuta e sulle condizioni di sicurezza delle strutture non autorizzate. Le indagini sono in corso per fare luce su questa tragica scomparsa e garantire giustizia. Al momento, gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire l’accaduto e prevenire futuri incidenti.

Una donna di 46 anni, Ana Sergia Alcivar Chenche (nata in Ecuador nel 1978), è morta al Policlinico Umberto I di  Roma dopo un intervento di liposuzione in una clinica abusiva della Capitale. Durante l’operazione, nello studio di via Franco Roncati 6, quartiere Primavalle, la vittima aveva avuto un malore e solo dopo qualche ora è stata portata al pronto soccorso su un’autombulanza privata. Al momento è al vaglio degli investigatori della polizia la posizione del personale sanitario, compresa quella del medico a bordo dell’ambulanza. Secondo quanto apprende LaPresse, le indagini si stanno anche concentrando su chi ha dato indicazioni in merito al trasporto della pazienze al policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, donna morta dopo liposuzione: si indaga sul personale dell’ambulanza privata

La donna morta a Roma domenica a causa di un intervento di #liposuzione è ecuadorena. Il titolare della clinica privata dove è stata operata è molto attivo sui social: cosa sappiamo.

