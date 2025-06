Roma | donna morta dopo liposuzione si indaga su personale ambulanza privata

Roma è sconvolta dalla tragedia di Ana Sergia Alcivar Chenche, morta dopo una liposuzione in un centro abusivo. Le autorità stanno indagando sul personale sanitario coinvolto e sull’ambulanza privata che ha trasportato la paziente, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità. È fondamentale fare luce su quanto accaduto per garantire giustizia e prevenire future tragedie. La verità è ancora tutta da scoprire, e il nostro impegno è volto a portarla alla luce.

Roma, 11 giu. (LaPresse) – È al vaglio degli investigatori della polizia la posizione del personale sanitario, medico a bordo compreso, arrivato nell’ambulatorio abusivo in zona Torrevecchia a Roma, con un’ambulanza privata dopo essere stati chiamati dal titolare del centro diverse ore dopo che Ana Sergia Alcivar Chenche, morta poi in ospedale, aveva accusato il malore. Secondo quanto apprende laPresse, le indagini si stanno anche concentrando su chi ha dato indicazioni in merito al trasporto della pazienze al policlinico Umberto I. Rispetto a dove si trova l’ambulatorio abusivo, dove la donna si era sottoposta all’intervento di liposuzione, c’erano ospedali più vicini che sarebbero stati raggiunti più rapidamente senza perdere ulteriore tempo, vitale per la donna già agonizzante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: donna morta dopo liposuzione, si indaga su personale ambulanza privata

