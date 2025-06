Roma bus contro auto su via Tuscolana | morto 19enne

Una tragedia scuote Roma: un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente frontale con un bus Cotral in via Tuscolana, a Grottaferrata. La scena, straziante, ha visto l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto al volante della sua Mini dopo essersi scontrato frontalmente con un bus Cotral. E' successo intorno alle 7 in via Tuscolana, all'altezza del civico 304, a Grottaferrata. Sul posto i vigili del fuoco di Frascati. Per la vittima, estratta dalle lamiere e assicurata ai sanitari del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tuscolana - morto - roma - auto

Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto e bus Cotral, morto un giovane - Un drammatico incidente sulla Tuscolana ha sconvolto Roma questa mattina: un giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra un'auto e un bus Cotral.

Da anni, ogni mercoledì e venerdì, un parcheggio di Roma si trasforma in un punto di ritrovo per raduni di auto non autorizzati. Con Luigi Pelazza e Cristina Gobbetti siamo stati anche noi lì, per vedere da vicino cosa succede davvero #LeIene Partecipa alla discussione

Roma - Specializzati nei furti di suv ibridi, in particolare di Toyota CHR. Due ladri, incastrati da una app di messaggistica. A mettere fine al loro 'lavoro' la polizia, dopo che i due avevano parcheggiato una macchina appena rubata, per farla 'raffreddare', ovvero Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto e bus Cotral, morto un giovane; Grottaferrata, incidente su via Tuscolana: 19enne muore dopo scontro con bus Cotral; Roma, bus contro auto su via Tuscolana: morto 19enne.

Incidente tra un'auto e un bus pieno di pendolari: morto un ragazzo di 19 anni, feriti due passeggeri. L'autista sotto choc - Un ragazzo di 19 anni è morto a Roma al volante della sua Mini dopo essersi scontrato frontalmente con un bus Cotral.

Roma, bus contro auto su via Tuscolana: morto 19enne - (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto al volante della sua Mini dopo essersi scontrato frontalmente con un bus Cotral.