Roma beccati ladri di monete…nelle fontane storiche

Roma, città eterna e ricca di storia, questa volta si trova sotto i riflettori per un episodio che solleva il dilemma tra tradizione e rispetto. Due ladri di monete sono stati colti sul fatto nelle iconiche fontane della capitale, dimostrando ancora una volta quanto sia importante tutelare i tesori artistici e culturali della città. La Polizia Locale ha agito prontamente, ma ci chiediamo: come possiamo preservare meglio il patrimonio di Roma?

Roma, 11 giugno 2025- Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato, a distanza di poche ore, due persone, sorprese a rubare le monete all’interno di due fontane monumentali della Capitale. Il primo intervento ieri pomeriggio, quando gli agenti del I Gruppo “Centro” sono intervenuti a Piazza Navona, dove hanno bloccato un cittadino di 57 anni, di nazionalità italiana, intento a prelevare diverse monete dalla Fontana del Moro. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti, al termine delle quali è stato denunciato per furto e sanzionato per aver immerso le braccia all’interno del monumento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Roma, beccati ladri di monete…nelle fontane storiche.

Rubano monete fontane Piazza Navona e Piazza di Spagna, bloccati - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato, a distanza di poche ore, due persone, sorprese a rubare le monete all'interno di due fontane monumentali della Capitale.

Multa della MONETINA, in questa città sono tutti terrorizzati | Se ti beccano così, paghi subito 50€: il provvedimento è già attivo - Prende piede la multa per chi lancia monete in una città italiana: cittadini e turisti sono terrorizzati, ma se vieni beccato a compiere questo gesto ...