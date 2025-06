Roland Garros 2025 Djokovic abbandona la racchetta per una bici e gira di notte a Parigi

In un sorprendete cambio di scena, Novak Djokovic ha deciso di abbandonare la racchetta per una bici, esplorando le affascinanti strade di Parigi di notte. Meno di 24 ore prima del suo atteso match a Roland-Garros, il campione si è trasformato in turista, pedalando tra l’Arco di Trionfo e i pittoreschi vicoli parigini. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che anche i grandi possono sorprendere…

Novak Djokovic ha ‘sostituito’ la sua racchetta da tennis con una bicicletta e ha scambiato i campi in terra battuta dell’Open di Francia con le strade acciottolate di Parigi per un giro notturno intorno all’Arco di Trionfo. Meno di 24 ore prima che il 24 volte campione del Grande Slam giocasse contro il francese Corentin Moutet nel secondo turno del Roland-Garros giovedì, Djokovic è stato avvistato mentre si godeva il panorama come un turista mentre faceva un po’ di esercizio. Qualcuno ha filmato Djokovic e ha pubblicato un breve video sui social media. Indossando una tuta blu scuro, scarpe da ginnastica e un casco ben allacciato – la sicurezza prima di tutto! – il 38enne campione serbo ha pedalato attraverso la famosa rotatoria trafficata all’estremità degli Champs-Élysées. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Djokovic abbandona la racchetta per una bici e gira di notte a Parigi

