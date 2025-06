Rogno l’incendio che devastò il salone di bellezza appena inaugurato | arrestati i presunti responsabili

L’incendio che ha devastato il nuovo salone di bellezza ‘King Enes’ a Rogno continua a far parlare di sé, dopo l’arresto dei presunti responsabili da parte dei Carabinieri di Clusone. Gestito con mano criminale, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco. Ora si apre una nuova fase nell’indagine, mentre la comunità aspetta risposte e giustizia.

I Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno individuato i presunti autori dell’incendio che il 18 novembre scorso devastò il salone di bellezza ‘King Enes’, da poco inaugurato in via Nazionale a Rogno. Un incendio parso sin dall’inizio doloso, vista la tanica di benzina trovata sul posto. Un incendio che, senza il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Darfo Boario, avrebbe potuto causare danni ancor più gravi e mettere a rischio l’incolumità di chi abita sopra il negozio. Attraverso l’analisi delle telecamere e l’acquisizione di informazioni da persone informate sui fatti, i militari della Sezione Operativa hanno identificato tre persone ritenute coinvolte: l’autore materiale dell’incendio, un complice che l’ha supportato logisticamente e il mandante dell’incendio che non era presente quando le fiamme hanno distrutto l’attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it