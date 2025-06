Rodolfo Roveti trovato vivo | ha trascorso 3 giorni e 3 notti in mezzo al bosco

Dopo tre giorni e tre notti di angosciosa ricerca, Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico, è stato finalmente ritrovato vivo nel cuore del bosco del Nerone. La sua incredibile storia di sopravvivenza, tra speranza e determinazione, si conclude con un lieto fine che riporta il sorriso sulle labbra di tutta la comunità. Roveti ha trascorso ore di paura e resistenza, dimostrando che la speranza non muore mai.

Piobbico (Pesaro), 11 giugno 2025 – Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che una task force tra vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile, carabinieri e altri stavano cercando sul Nerone dopo che da domenica pomeriggio se ne erano perse le tracce, è stato ritrovato vivo nel primo pomeriggio di oggi attorno alle ore 14 in discrete condizioni di salute e pare solo con dei problemi ad un'anca. Roveti ha praticamente trascorso 3 giorni e 3 notti in totale isolamento, circondato solo dal silenzio della foresta. Il pensionato è stato poi portato all'ospedale per i controlli di rito.

