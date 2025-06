Rodolfo Roveti scomparso a Fossombrone Pesaro Urbino il video delle ricerche

Rodolfo Roveti, 70 anni, scomparso a Fossombrone durante la festa dello spostamento del bestiame, ha lasciato la comunità in apprensione. Nonostante le immediate ricerche e il video delle operazioni, ancora nessuna traccia di lui. La sua assenza desta grande preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità continuano a cercarlo con ogni mezzo disponibile, nella speranza di trovarlo al sicuro e in buona salute.

Il 70enne aveva preso parte alla festa per lo spostamento del bestiame. Non è mai tornato a casa. Le ricerche sono scattate immediatamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rodolfo Roveti scomparso a Fossombrone (Pesaro Urbino), il video delle ricerche

In questa notizia si parla di: ricerche - rodolfo - roveti - scomparso

