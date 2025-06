Rock in Roma 2025 | il programma gli artisti nazionali e internazionali e i biglietti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Rock in Roma 2025 sta per tornare, portando sul palco i più grandi artisti nazionali e internazionali all’Ippodromo delle Capannelle e in altre location della città eterna. Con venti serate di musica, emozioni e sorprese, l’evento promette di essere il punto di riferimento per gli amanti del rock e della musica dal vivo. Scopri il programma completo e acquista i biglietti per non perdere questa imperdibile avventura musicale!

La Capitale torna ad ospitare Rock in Roma, uno degli eventi più attesi nella città eterna dove tanti artisti del panorama musicale si esibiranno all’Ippodromo delle Capannelle. Quest’anno il festival prevede concerti lungo tutta l’estate e, eccezionalmente, anche in diverse location di Roma. Rock in Roma 2025: il programma. Il programma prevede ben venti serate. Di seguito la line-up degli artisti che saliranno sul palco e una serie di eventi in: 13 giugno: Voglio tornare negli anni ‘90. 14 giugno: Pride X. 17 giugno: Fuckyourclique. 18 giugno: Fontaines D.C.. 19 giugno: Tananai. 20 giugno: Mai dire Goku. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - rock - programma - artisti

"Voglio tornare negli anni '90" a Rock in Roma 2025 - Voglio tornare negli anni ’90 a Rock in Roma 2025, un evento che ti farà rivivere la magia di quegli anni con energia e passione.

TIM Summer Hits 2025: scaletta e ospiti della prima puntata, che verrà registrata il 7 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata su Rai 1, venerdì 13 giugno. L'estate sta arrivando e Roma si prepara ad accogliere gli artisti che ci faranno compagnia Partecipa alla discussione

GroundUP Music Festival Alberobello Scopri la musica degli artisti in programma al festival ad Alberobello! GroundUP si è sempre impegnato a essere un... Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Rock in Roma 2025: programma, dove si tiene e biglietti; Sito Istituzionale | Rock in Roma 2025; Rock in Roma: da Lucio Corsi a Ghali, ecco i concerti dell'edizione 2025.

Rock in Roma 2024, gli artisti e il programma completo dei concerti - Quasi tutto pronto per il Rock in Roma 2024, il festival internazionale che ogni anno accoglie a Roma grandi nomi della musica mondiale per una festa fatta di eventi e concerti che, quest’anno ...

Rock in Roma 2025 alle porte: tutti gli artisti in lineup e come acquistare i biglietti - Scopri tutti gli artisti della lineup del Rock in Roma 2025: ecco come acquistare i biglietti per partecipare ai concerti più caldi dell'estate!