Rocco Hunt e Noemi annunciano a sorpresa il nuovo singolo ‘Oh Ma’

Rocco Hunt e Noemi sorprendono i fan con il loro nuovo singolo "Oh Ma", un inno estivo che unisce le loro voci in un mix irresistibile di energia e calore. Dopo settimane di anticipating sui social, la coppia regala un brano vibrante, perfetto per accompagnare le giornate di sole e allegria. Preparati a lasciarti trasportare da melodie coinvolgenti e immagini di spiagge affollate, amore e mare—la colonna sonora dell’estate è arrivata!

Dopo giorni di indizi lanciati sui social, è arrivata la conferma: Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con un incontro inedito e carico di energia, dando vita al nuovo singolo ‘Oh Ma’ (Epic RecordsSony Music), disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 20 giugno. Un brano solare, che racconta l’estate attraverso melodie calde e immagini vive, dove le atmosfere di spiagge, piazze affollate, amori e mare si intrecciano con la cifra stilistica riconoscibile dei due artisti. Una fusione che unisce il ritmo e la freschezza di Rocco Hunt al timbro unico e intenso di Noemi, per un risultato che scalda il cuore e invita a vivere ogni istante con passione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rocco Hunt e Noemi annunciano a sorpresa il nuovo singolo ‘Oh Ma’

