Roccella Ionica e Reggio Calabria | oltre 500 migranti sbarcati in 4 giorni

In soli quattro giorni, oltre 500 migranti sono approdati a Roccella Ionica e Reggio Calabria, sfidando il sistema di accoglienza locale. Un flusso imponente che ha richiesto un impegno straordinario di forze dell’ordine, volontariato e protezione civile, mettendo in evidenza la resilienza e le criticità di un sistema sotto pressione. Un episodio che solleva importanti domande sulla gestione dei flussi migratori e sulle future strategie di integrazione.

Un flusso intenso, che ha messo nuovamente alla prova il sistema di accoglienza provinciale, mobilitando forze dell'ordine, volontariato e protezione civile.

Sbarco a Roccella Ionica: arrivati 32 migranti soccorsi in mare su una barca a vela - Nella notte, alle 3:30, la Guardia Costiera di Roccella Ionica ha sbarcato 32 migranti, tutti uomini, recuperati in mare su una barca a vela in affanno.

