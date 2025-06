Roccapiemonte celebrazioni per i 10 anni della Protezione Civile

Celebriamo e ringraziamo i nostri hero silenziosi, i volontari che con dedizione e coraggio ogni giorno proteggono la nostra comunità. I dieci anni del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte sono un traguardo da festeggiare, simbolo di impegno e solidarietà. Un'occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza e ricordare che insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida.

Si celebrano in questi giorni i dieci anni dalla nascita del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte. Un anniversario importante per la città, che ha voluto rendere omaggio al lavoro dei volontari che quotidianamente operano per la sicurezza e la tutela del territorio. “Celebriamo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Roccapiemonte, celebrazioni per i 10 anni della Protezione Civile

In questa notizia si parla di: roccapiemonte - anni - protezione - civile

