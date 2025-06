Rocca cinema la rassegna con cento film italiani ed europei proiettati per tutta l' estate

La Rocca Cinema torna nel 2025, portando un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente tra le mura storiche della Rocca Brancaleone. Con cento film italiani ed europei proiettati durante tutta l’estate, questa rassegna promette emozioni e scoperta, anche in uno spazio più intimo e raccolto. Sebbene gli spazi siano più stretti, la qualità delle pellicole e l’atmosfera speciale garantiranno un’esperienza memorabile per tutti gli appassionati di cinema. Non perdete l’appuntamento!

Torna anche nel 2025 la rassegna Rocca Cinema, che porta tanti film e pellicole d'autore negli spazi della Rocca Brancaleone. La rassegna non verrà ospitata negli spazi ampi dell'arce della Rocca, ma in un'altra parte del parco dove verrà ricavata un'arena ridotta. Spazi più stretti, ma non si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rocca cinema, la rassegna con cento film italiani ed europei proiettati per tutta l'estate

In questa notizia si parla di: rocca - rassegna - cinema - film

Legalità e giustizia. Rassegna alla Rocca - Oggi e domani, la Rocca dei Bentivoglio di Bazzano ospita la rassegna "Aut/Aut" dedicata a legalità, giustizia sociale e memoria storica.

Cosa riportano altre fonti

Rocca cinema, la rassegna con cento film italiani ed europei proiettati per tutta l'estate; 100 serate per la stagione sotto le stelle di Rocca Cinema; Rocca Cinema, a Ravenna ripartono le proiezioni all'aperto alla Rocca Brancaleone - IL PROGRAMMA.

"Il cinema rimarrà alla Rocca". Il sindaco Barattoni fuga i dubbi: "Presto il bando per gestire l’arena" - Per la storica rassegna estiva questa sarà l’ultima stagione all’insegna della provvisorietà, in attesa che si completino i lavori all’interno dell’arce.