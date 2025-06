Rocambolesco inseguimento tra le strade del Materano | tre poliziotti feriti un arresto

Un rocambolesco inseguimento nel cuore del Materano ha scosso la notte, con tre poliziotti feriti e un arresto clamoroso. Un 32enne di Matera, fuggito all’alt delle forze dell’ordine, ha speronato un’auto di servizio, mettendo in pericolo l’incolumità degli agenti. Rintracciato all’alba, ora si trova davanti alla giustizia con accuse pesanti di resistenza e lesioni. La vicenda, avvenuta il 21 maggio, emerge solo oggi, rivelando un episodio di grande tensione e coraggio. Continua a leggere.

