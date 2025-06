roberto stellone verso la conferma come allenatore della vis pesaro

La guida di Roberto Stellone alla Vis Pesaro si avvicina sempre di più al traguardo della conferma. La pianificazione accurata e la fiducia reciproca stanno facendo crescere le probabilità che il tecnico resti alla guida dei biancorossi, consolidando un progetto ambizioso. Mentre i giorni scorrono, le certezze si rafforzano e l’entusiasmo si alimenta: il futuro di Stellone sulla panchina della Vis si sta disegnando con sempre maggiore chiarezza.

I giorni che passano non sono un problema per chi ha organizzato le cose per tempo: iscrizione, contratti, programmazione. I giorni che passano aumentano le possibilità che Roberto Stellone rimanga l’allenatore della Vis. Si è partiti da quel "90 per cento" uscito dalla bocca del presidente Bosco in sede di conferenza stampa, che non è poco. Si è passati attraverso ulteriori conferme ("Con lui ci sentiamo tutti i giorni") e il defilarsi di chi su quel tecnico aveva fatto un pensierino, salvo scoprire che c’è una clausola rescissoria proibita ai più. Con Stellone, certo, non sarà difficile mettere giù l’organico della prossima stagione: si parte da un nucleo forte, da conoscenze profonde, da un data-base di profili accurato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net