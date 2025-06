Roberto Occhiuto indagato per corruzione il presidente della Calabria lo annuncia sui social | A me corrotto? Controllatemi tutto – Il video

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, svela pubblicamente di essere indagato per corruzione, un episodio senza precedenti nella sua carriera. Con un video sui social, ha ammesso di essere coinvolto in un'inchiesta più vasta, invitando alla trasparenza e al controllo. Un gesto che scuote la politica regionale e invita tutti a riflettere sull'importanza di una gestione onesta e responsabile. La vicenda si sviluppa nel contesto di una regione che chiede chiarezza e giustizia.

«Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia». È il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che in prima persona comunica di essere indagato per corruzione. Con un video messaggio pubblicato sui social media, Occhiuto ha confessato di essere solo uno delle persone iscritte nel registro degli indagati «nell’ambito di un’inchiesta più ampia». Sui social, Occhiuto ha cambiato il suo nickname in «Controllatemi tutto». Lo stupore di Occhiuto: «Corrotto a me? È come se mi avessero accusato di omicidio». «Un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione», si difende da subito il presidente della Calabria. 🔗 Leggi su Open.online

