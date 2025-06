Roberto Occhiuto il video-sfogo | Sono indagato controllatemi

Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, sorprende tutti con un video inaspettato: "Sono indagato per corruzione". Un annuncio che scuote la politica regionale e solleva numerosi dubbi. La sua scelta di condividere questa notizia sui social apre un nuovo capitolo di trasparenza e responsabilità. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda che tiene col fiato sospeso l’intera Calabria.

‚Äú Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell‚Äôambito di un‚Äôinchiesta pi√Ļ ampia, che coinvolgerebbe pi√Ļ persone‚ÄĚ. Sono queste le parole del¬†presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sui social.¬†‚ÄúHo ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un‚Äôipotesi di corruzione.¬†Solitamente si dice ‚Äėsono sereno, confido nella magistratura‚Äô. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Roberto Occhiuto, il video-sfogo: "Sono indagato, controllatemi"

L'INTERVENTO | Lo ha ribadito il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, forte del 52% di gradimento e di una crescita del consenso Vai su Facebook

