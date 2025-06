Roberto Benigni torna stasera su Rai 1 | sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti

Questa sera, Roberto Benigni torna su Rai 1 per condividere un momento speciale con il pubblico: ospite di Bruno Vespa a "Cinque Minuti", presenterà il suo attesissimo nuovo libro, *Il Sogno*. Dopo aver incantato i telespettatori con il suo spettacolo e averci regalato emozioni indimenticabili, l’attore e regista si prepara a stupire ancora una volta. Non perdete questa occasione unica di ascoltare la sua voce e scoprire i segreti dietro il sogno che lo anima.

Per presentare il suo nuovo libro, Il Sogno, in libreria dal 17 giugno, Roberto Benigni sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 20:00 L'avevamo visto l'ultima volta su Rai 1 a marzo, quando aveva portato in TV lo spettacolo Il Sogno. Roberto Benigni tornerà sull'ammiraglia RAI stasera, ospite di Bruno Vespa, in esclusiva assoluta, nel programma Cinque Minuti, in onda alle 20:00, subito dopo il TG1. Roberto Benigni in TV e in libreria con Il Sogno L'occasione per il ritorno sul piccolo schermo dell'attore e regista Premio Oscar è la presentazione del suo libro, Il Sogno, edito da Einaudi, il 17 giugno in tutte le librerie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it