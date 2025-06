Roberto Benigni prende in giro Bruno Vespa la battuta su Berlusconi | Voglio il tavolo di ciliegio

In un’inedita incursione tra battute e siparietti, Roberto Benigni sorprende tutti con una gag pungente su Bruno Vespa, richiamando un celebre momento televisivo con Silvio Berlusconi. Con il suo inconfondibile spirito irriverente, il comico mette in scena una battuta che fa riflettere e sorridere, dimostrando ancora una volta come l’ironia possa essere un’arma potente nel panorama politico e mediatico italiano. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa divertente sfida verbale.

A Cinque Minuti Benigni non si lascia sfuggire l'occasione di una battuta con Bruno Vespa, ricordando un controverso momento televisivo con l'ex premier: "Se voi acquistate questo libro io vi do un milioni di posti di lavoro, abbasso le tasse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: benigni - bruno - vespa - battuta

Il Consiglio regionale della Toscana ricorda Bruno Benigni: un politico austero e visionario - Il Consiglio regionale della Toscana rende omaggio a Bruno Benigni, un politico austero e visionario, con un evento speciale.

Se ne parla anche su altri siti

Roberto Benigni prende in giro Bruno Vespa, la battuta su Berlusconi: Voglio il tavolo di ciliegio; Il Sogno di Roberto Benigni è l'Europa unita e libera (anche in risposta a Giorgia Meloni); L’inguardabile Bruno Vespa.

Roberto Benigni prende in giro Bruno Vespa, la battuta su Berlusconi: “Voglio il tavolo di ciliegio” - A Cinque Minuti Benigni non si lascia sfuggire l'occasione di una battuta con Bruno Vespa, ricordando un controverso momento televisivo con l'ex premier ...

Roberto Benigni, la gag a Cinque Minuti: sfiorato il bacio con Bruno Vespa! - Roberto Benigni è il grande ospite della speciale puntata odierna di Cinque Minuti di Bruno Vespa.

Benigni da Vespa a Cinque Minuti: l’Europa, Trump, i nazionalismi, la guerra e la gag su Berlusconi - Il comico premio Oscar sulla Rai ha esaltato l’Europa: “La più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni” a cui ha dedicato il libro “Il sogno” ...