Roberto Benigni | ' L' Europa è il nostro unico sogno di pace e prosperità'

Roberto Benigni ci invita a riflettere sull'importanza dell'Europa, la più grande creazione democratica degli ultimi duemila anni. Un sogno di pace e prosperità che unisce le nazioni e guarda al futuro delle prossime generazioni. Due anime convivono in questa grande costruzione: quella dei cittadini e quella delle istituzioni. È fondamentale riconoscere e valorizzare questa duplice identità per rafforzare il nostro cammino comune.

L'Europa è la più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni che è stata fatta sulla Terra: io sono un europeista estremista, perché l'Europa è l'unico sogno che abbiamo per noi, per le altre generazioni. Dentro ci sono due Europe, una buona e una cattiva, Jekyll e Hiyde, una sana e una meno sana: c'è l'Europa del Parlamento, della Commissione, che lavora per tutti gli europei, per i nostri interessi e poi c'è l'Europa intergovernativa, quella del Consiglio europeo, dove siedono i capi dei governi europei. E lì prima di prendere una decisione c'è l'unanimità, c'è il veto. Basta Cipro, con 1,3, 1,4 milioni di abitanti rispetto a 500 milioni e blocca tutto.

