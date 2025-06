Roberto Benigni a Cinque Minuti

Roberto Benigni torna sulla scena televisiva con un nuovo appuntamento imperdibile: cinque minuti di pura magia durante "Cinque Minuti" su Rai 1, subito dopo il TG1 delle 20. Questa volta, il Premio Oscar toscano si presenta al pubblico in una veste inedita, per parlare del suo attesissimo libro "Il sogno". Un’occasione unica per scoprire i retroscena di un’opera che promette di emozionare e ispirare.

Il Sogno riporta Roberto Benigni su Rai 1, un’altra volta. Questa, però, per andare da Bruno Vespa a Cinque Minuti, ospite della puntata di stasera subito dopo il TG1 delle 20. E’ la prima volta che il Premio Oscar toscano incontra il giornalista e conduttore Rai, almeno in TV. L’occasione è la pubblicazione del suo nuovo libro “Il sogno”, edito da Einaudi, in uscita il 17 giugno. Quel Sogno che lo scorso marzo riportò su Rai 1 Benigni con uno show-monologo sull’attualità, anche politica, tra Italia e Europa, che fece boom di ascolti. La sua imprevedibilità, d’altronde, ha sempre fatto centro e, c’è da scommettere, lo farà anche in 5 minuti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Roberto Benigni a Cinque Minuti

Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa - Roberto Benigni e Michele Ballerin, insieme a Stefano Andreoli, presentano "Il sogno. L'Europa si è desta!", un viaggio entusiasmante nell'idea di Europa come visione condivisa.

