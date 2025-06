Roadshow ' Tradizione e Innovazione' fa tappa a Torino | eccellenza italiana in mostra

Il Roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova" fa tappa a Torino, capitale di creatività e maestria. Un'occasione unica per scoprire come le storie d'impresa italiane uniscono radici profonde e sguardo al futuro. Promosso dalla Made in Italy Community, l'evento valorizza il patrimonio culturale e industriale del nostro Paese. Domani, nella sede di Pininfarina, si aprirà un dialogo tra innovazione, tradizione e identità territoriale che rafforza il prestigio dell’Italia nel mondo.

Una nuova tappa del Roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova", il progetto promosso dalla Made in Italy Community per raccontare le migliori storie d'impresa del Paese e favorire il dialogo tra innovazione, cultura industriale e identità territoriale, è in calendario domani nel Torinese. L'incontro si terrà nella sede di Pininfarina in via Nazionale a Cambiano, nel Torinese, e sarà anticipato da una visita riservata al Museo dell'azienda, uno dei luoghi simbolo del design automobilistico italiano. I lavori prenderanno il via alle 18 con Roberto Santori, fondatore della Community Made in Italy, e Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino, che introdurranno i temi al centro dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net