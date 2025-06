Rizzetto | vendita diretta ruolo importante rilievi a Direttiva Ue

La vendita diretta, un settore in costante evoluzione, gioca un ruolo cruciale nel panorama economico italiano e europeo. Durante l'evento a Roma, Rizzetto ha evidenziato quanto questa modalità, fondata su relazioni autentiche, si intersechi con le nuove direttive europee sulle piattaforme digitali. Un dialogo che, se gestito con attenzione, può favorire un equilibrio virtuoso tra tradizione e innovazione. La sfida ora è trovare la giusta sintonia per valorizzare entrambe le realtà.

Roma. 11 giu. (Askanews) - "Grazie a Univendita, grazie per questa occasione in una splendida location, quella del Cnel. Abbiamo sottolineato il ruolo molto importante della vendita diretta che va inevitabilmente a intersecarsi, io spero in modo virtuoso, rispetto a quella che è la Direttiva europea dedicata al lavoro su piattaforme digitali. Direttiva che però male si abbina alla vendita diretta, che è un qualcosa fatto di relazioni, di emozioni e di persone. Quindi immagino e penso che la commissione Lavoro alla Camera dei deputati farà dei rilievi importanti rispetto al fatto che la vendita diretta è sì una cosa che deve essere accompagnata dalle nuove tecnologie, in questo caso dalle piattaforme, ma ritengo sia sbagliato legare inevitabilmente una subordinazione a professionisti che gestiscono in modo autonomo il tempo.

